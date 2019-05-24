خطيب جمعة طهران: يوم القدس يرمز إلى وحدة وإرادة الأمة الإسلامية

وأشار آية الله محمد علي موحدي كرماني، في خطبتي صلاة الجمعة، الى الذكرى السنوية لتحرير مدينة خرمشهر، ووصفها بأنها كانت ملحمة شبيهة بالمعجزة، سجلت صفحة ذهبية في تاريخ الثورة الاسلامية، وبيّن، ان مدينة خرمشهر كانت محتلة من قبل النظام الصدامي لـ578 يوما، حيث حولها الصداميون الى قلعة منيعة وتحدى صدام الايرانيين بأنهم اذا حرروا خرمشهر فإنه سيقدم لهم مفتاح البصرة، ولكن التضحيات والمقاومة والايمان حققت المستحيل في تحرير خرمشهر.

وتابع: ان اميركا وبعد 5 ايام من الصمت بعد تحرير خرمشهر، اعترفت بأن الماكنة العسكرية الايرانية هزمت قوات صدام في تحرير خرمشهر.

وأشار خطيب جمعة طهران المؤقت الى مسيرات يوم القدس العالمي، والتي من المقرر اجراؤها في عامة ايران والعالم، في الجمعة القادمة (الجمعة الاخيرة من شهر رمضان من كل عام)، وقال: ان يوم القدس هو رمز لوحدة الامة الاسلامية وإرادتها، ويوم لدعم شعب نهض للدفاع عن اولى القبلتين.

وأضاف: ان يوم القدس لا يرتبط بشعب واحد ولا يختص برقعة جغرافية، بل هو يوم المواجهة وانتصار الحق على الباطل وانتصار المظلومين على الظالمين ومقارعة المستضعفين للمستكبرين.

وانتقد آية الله موحدي كرماني، محاولة البعض ترويج الثقافة الغربية المنحطة بين المجتمعات الاسلامية، كما انتقد بعض التصرفات الخارجة عن الادب والثقافة الاسلامية في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما شدد خطيب جمعة طهران المؤقت على ضرورة تجنب الاسراف في شهر رمضان المبارك، بذريعة موائد الافطار او الحفلات الرمضانية، داعيا جميع المتمكنين ماليا الى الاهتمام بوضع المحرومين./انتهى/