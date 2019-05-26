لدى لقائه ظريف اياد علاوي: نعارض الضغوط الاقتصادية والعسكرية على ايران

وشدد علاوي لدى استقباله اليوم الاحد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على اننا في العراق نرفض بشدة النزاع العسكري مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وفرض الحظر عليها .

وقال ان اضعاف الجمهورية الاسلامية الايرانية لايخدم اي احد وانه قد ابلغ الجانب الاميركي بذلك ايضا .

واشار علاوي الى اهمية احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقال اننا ندعو جميع الاطراف الى الجلوس عند طاولة المفاوضات وابعاد شبح التوتر عن المنطقة .

واضاف اننا نعارض بشدة الحظر الذي يستهدف الشعب الايراني .

بدوره قدم وزير الخارجية الايراني خلال هذا اللقاء عرضا للقاءاته مع المسؤولين العراقيين وكذلك موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية في الازمة الاخيرة، معربا عن اشادته بمواقف ومساعي العراق لنزع فتيل التوتر في المنطقة.