خبير سياسي: معارضة واشنطن لمساعي تركيا لشراء منظومة اس 400 ذات دوافع سياسية

وأجرت وكالة مهر للأنباء مقابلة مع الخبير السياسي ورئيس مؤسسة الدراسات الروسية في أنقرة " صالح ييلماز" أشار فيها إلى مساعي تركيا لشراء منظومة اس 400 من روسيا وقال إن معارضة واشنطن لمساعي الأتراك في هذا الموضوع تكمن وراءها أسباب سياسية.

وأوضح المتابع للشؤون الدولية والخبير السياسي " صالح ييلماز" أن هذه المعارضة الأمريكية لمثل هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها فقد كانت واشنطن كثيرا من تعارض وتهدد تركيا باتخاذ إجراءات عقابية كما فعلت عندما قامت تركيا بشراء تجهيزات عسكرية من الصين سابقا.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية التي ترى نفسها سيدة العالم الوحيد بعد الحرب العالمية الثانية لا تريد أن ترى الدول الأخرى تمتلك الأسلحة المتطورة التي من الممكن أن تنافسها وتشكل خطرا عليها.

وذهب إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تخشى أن تكون تركيا بداية لتوجهات جديدة في دول الاتحاد الأوروبي تتوجه نحو موسكو لشراء الأسلحة وعقد الصفقات العسكرية معها./انتهى/

وحول السياسات التي تنتهجها تركيا في التعامل مع هذا الملف خلص " صالح ييلماز" إلى أن تركيا تحاول أن تظهر لواشنطن أن شراء منظومة اس 400 لا يعني استهدافا للولايات المتحدة الأمريكية وفي الوقت نفسه تريد أن تقنع الروس بأن شراء طائرات اف - 35 لا يعني أنها تستهدف الأمن الروسي.