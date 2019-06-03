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٣ يونيو ٢٠١٩ - ٢٠:٣٥

عبدالسلام : تحرك السعودية والإمارات عسكريا في سقطرى والمهرة يكشف طبيعة العدوان

عبدالسلام : تحرك السعودية والإمارات عسكريا في سقطرى والمهرة يكشف طبيعة العدوان

أكد رئيس الوفد الوطني اليمني "محمد عبدالسلام"، اليوم الاثنين، "أن تحرك السعودية والإمارات عسكريا في محافظتي سقطرى والمهرة اليمنيتين يكشف طبيعة العدوان على اليمن بأنه عدوان احتلال وتوسع".

أضاف عبدالسلام في تغريدة له على تويتر أن "تتسلل قوى الغزو إلى تلك المناطق النائية عن الصراع تحت لافتة إعادة الإعمار، وشعبنا اليمني بكل فئاته لا تنطلي عليه تلك المزاعم الكاذبة".

وكانت مصادر محلية في محافظة المهرة شرق اليمن قد أفادت في وقت سابق اليوم بأن طائرات الاباتشي السعودية قصفت قرب مواقع القبائل في شحن الرافضين لتواجد القوات العسكرية السعودية.

وتوسع السعودية من نفوذها في محافظة المهرة بهدف مد أنبوب نفط إلى ساحل البحر العربي عبر الأراضي اليمنية، في حين توسع الإمارات من نفوذها في جزيرة سقطرى وتقوم باستجلاب قوات عسكرية وبناء قواعد عسكرية فيها./انتهى/

رمز الخبر 1895201

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