عبدالسلام : تحرك السعودية والإمارات عسكريا في سقطرى والمهرة يكشف طبيعة العدوان

أضاف عبدالسلام في تغريدة له على تويتر أن "تتسلل قوى الغزو إلى تلك المناطق النائية عن الصراع تحت لافتة إعادة الإعمار، وشعبنا اليمني بكل فئاته لا تنطلي عليه تلك المزاعم الكاذبة".

وكانت مصادر محلية في محافظة المهرة شرق اليمن قد أفادت في وقت سابق اليوم بأن طائرات الاباتشي السعودية قصفت قرب مواقع القبائل في شحن الرافضين لتواجد القوات العسكرية السعودية.

وتوسع السعودية من نفوذها في محافظة المهرة بهدف مد أنبوب نفط إلى ساحل البحر العربي عبر الأراضي اليمنية، في حين توسع الإمارات من نفوذها في جزيرة سقطرى وتقوم باستجلاب قوات عسكرية وبناء قواعد عسكرية فيها./انتهى/