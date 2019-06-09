المدير العام للأمن اللبناني يتوجه الى طهران لاطلاق سراح نزار زكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المديرية العامة للأمن العام في لبنان اعلنت في تغريدة على حسابها عبر "تويتر" ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم غادر بيروت بعد ظهر اليوم متوجها إلى طهران لاستكمال المساعي لإطلاق سراح المواطن اللبناني نزار زكا.

كما نشر الإعلامي اللبناني سالم زهران في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" صورة للواء ابراهم في مطار بيروت وعلق عليها بالقول:اللواء عباس ابراهيم غادر بيروت إلى طهران لاستكمال المساعي لإطلاق سراح نزار زكا و"عا قبال جورج عبدالله وموقوفو الامارات وعمر شوك و قاسم تاج الدين وعلي مازح وكل موقوف لبناني باي بلد...". /انتهى/.

