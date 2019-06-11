القضاء الإيراني: محكمة " نزار زكّا" وافقت على إطلاق سراحه بشكل مشروط

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية قال أن محكمة نزار زكا وافقت على الافراج عنه باطلاق سراح مشروط وتسليمه للبنان.

وأوضح "اسماعيلي" في مؤتمر صحفي أن الرئيس اللبناني طلب المساعدة بشأن نزار زكا، قائلاً، إن هذا الطلب جرى دراسته وفق الاطر القانونية ولا توجد أي مصلحة فوق تنفيذ القانون.

وأكد أن القاضي يمكنه اصدار حكم اطلاق سراح مشروط للاشخاص الذين حكم عليهم بالسجن 10 اعوام وقضوا ثلث مدة حبسهم ووجود دلائل حول عدم ارتكابه أي جرم بعد اخلاء سبيله.

واضاف، نظراً لحسن سلوكه اثناء فترة الحبس ولطلب الرئيس اللبناني وحزب الله والاطمئنان لعدم ارتكابه أي جرم بعد اطلاق سراحه، وافقت المحكمة اليوم على اخلاء سبيل مشروط وسيتم تسليمه الى مندوبي لبنان، هذا العملية عملية قضائية بالمطلق ولا يوجد أي موقف سياسي في هذه العملية.

وفي ما تحاول بعض وسائل الاعلام التي تعكف على نشر الاخبار المعادية لإيران، الايحاء أن اطلاق زكا جاء تلبية لطلب توجه به الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وليس موافقة على طلب الرئيس عون، اعلنت ايران انها وافقت على اطلاق سراح زكا بطلب من ميشال عون تكريماً واحتراماً للمواقف المبدئية والحازمة للرئيس اللبناني ميشال عون في دعم المقاومة وتحالفه مع حزب الله وكذلك تكريماً واحترماً لوساطة السيد حسن نصرالله، احتراماً لهاتين الشخصيتين المهمتين والبارزتين في المجتمعين الاسلامي والمسيحي في لبنان.