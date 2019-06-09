مقام الإمام الرضا (ع) أولى محطات اللواء إبراهيم في زيارته لإيران

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن المصادر اللبنانية ان أولى محطات اللواء ابراهيم كانت زيارة مرقد الإمام الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدسة.

وسينتقل اللواء ابراهيم إلى طهران لمتابعة قضية زكا حيث من المتوقع استكمال المشاورات لإطلاق سراحه وعودته مع اللواء ابراهيم إلى بيروت خلال الساعات المقبلة.

هذا ونفى المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين اسماعيلي، في حديث لوسائل الإعلام المحلية، أن يكون زكا من ضمن السجناء الإيرانيين المشمولين بعفوٍ أصدره قائد الثورة الاسلامية آية الله الخامنئي بمناسبة عيد الفطر.

وأشار إسماعيلي، في حديثه لوكالة "إيسنا" الإيرانية، إلى أن "السيد نزار زكا تقدم بطلب للإفراج المشروط عنه، ورئيس جمهورية لبنان أيضاً قد طلب المساعدة في ذلك"، موضحاً أن السلطات الإيرانية تقوم بـ"دراسة هذا الطلب وفقاً للمعايير والمقررات القانونية"./انتهى/