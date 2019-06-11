برلماني إيراني: السفارة البريطانية في لندن تتواصل مع المعارضة في الخارج

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن عضو اللجنة الثقافية في مجلس الشورى الاسلامي انتقد أداء السفارة البريطانية في طهران وأكد أن للسفارات الحق في القيام بعدد من الاحتفالات كالاحتفالات الوطنية والدينية لبلادهم لكن هذه الإجراءات يجب أن تتم وفق قوانين الدولة التي تتواجد في اراضيها هذه السفارات.

ونوه إلى أنه لا ينبغي ان تعقد هذه الاحتفالات بطريقة تتعارض مع الشؤون الداخلية للدول التي توجد فيها هذه السفارات، معربا عن أسفه لتحول السفارات إلى مراكز سياسية بشكل كامل تتدخل في شؤون الداخلية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال عضو اللجنة الثقافية في مجلس الشورى الاسلامي إن السفارة البريطانية في لندن تتواصل مع المعارضة في الخارج وهذا نابع عن ضعف في الدبلوماسية الخارجية لإيران./انتهى/