روسيا تعتبر إبرام معاهدة "عدم الاعتداء" بين إيران والدول العربية سيكون مفيدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، صرح خلال منتدى "قراءات بريماكوف" أن اقترح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مؤخرًا إبرام اتفاقية عدم اعتداء بين إيران والدول العربية على الخليج الفارسي، سيكون مفيدا أيضا.

وفي وقت سابق، قال سيرغي لافروف إن عددا من دول الخليج العربية على استعداد للنظر بمبادرة إيران حول معاهدة لعدم الاعتداء.

وأضاف لافروف : "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث عن بدء عملية بناء ثقة وتشكيل نظام أمني في منطقة الخليج".

يذكر بأن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، كان دعا في خلال زيارته للعراق، دول الخليج للتوقيع على معاهدة بعدم الاعتداء على خلفية الوضع المتأزم في المنطقة. /انتهى/.