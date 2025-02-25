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٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٦:٤٤ م

بزشكيان يستقبل وزير الخارجية الروسي

بزشكيان يستقبل وزير الخارجية الروسي

استقبل الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، وزير الخارجية الروسي، الذي يجري زيارة رسمية لطهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي يجري زيارة رسمية لطهران.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد التقى نظيره الايراني واجرى مشاورات معه.

رمز الخبر 1954890

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