بزشكيان يستقبل وزير الخارجية الروسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي يجري زيارة رسمية لطهران.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد التقى نظيره الايراني واجرى مشاورات معه.