اسعار النفط تتخطى 62 دولار للبرميل الواحد

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن أسعار النفط ارتفعت خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بدعم من التوقعات بأن تمدد منظمة "أوبك" وحلفاؤها تخفيضات الإنتاج في إطار "أوبك+" حتى نهاية العام الجاري.

وبحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول عقود "برنت" عند 62.71 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.7% عن سعر إغلاق يوم الاثنين.

فيما تم تداول عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 53.85 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.1% مقارنة مع سعر التسوية السابق.

وتراجعت أسعار النفط عن الذروة، التي سجلتها في نهاية أبريل الماضي بنسبة 20%، وذلك وسط تراجع اقتصادي واسع بدأ في التأثير على استهلاك النفط. /انتهى/.