ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع توترات الشرق الأوسط

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "رويترز"، إن أسعار النفط ارتفعت مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط وتخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة أوبك، حيثارتفع سعر خام برنت 1.42 دولار، أو 2.07 في المئة ليبلغ عند التسوية 70.11 دولار للبرميل، بعدما تراجع بنحو 4.5 في المئة الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتا، أو ما يعادل واحدا في المئة، لتصل إلى 59.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 1752 بتوقيت جرينتش.

وساهمت تخفيضات الإنتاج، سواء الطوعية التي تنفذها "أوبك" وحلفاؤها أو الناجمة عن عقوبات أمريكية، في ارتفاع خام القياس العالمي برنت 29 بالمئة منذ بداية العام الحالي. /انتهى/.