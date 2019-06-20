أسعار النفط ترتفع بعد اسقاط الدرون الاميركية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن جرى تداول عقود "برنت" العالمي عند 63.75 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.93% عن التسوية السابقة.
وتم تداول المزيج الأميركي "غرب تكساس الوسيط" عند 55.49 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 3.2% عن مستوى الإغلاق السابق./انتهى/
ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد زيادة حدة التوتر في منطقة الخليج الفارسي، فور إعلان إيران أنها أسقطت طائرة أميركية مسيرة اخترقت أجواءها.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن جرى تداول عقود "برنت" العالمي عند 63.75 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.93% عن التسوية السابقة.
وتم تداول المزيج الأميركي "غرب تكساس الوسيط" عند 55.49 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 3.2% عن مستوى الإغلاق السابق./انتهى/
تعليقك