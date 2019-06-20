أسعار النفط ترتفع بعد اسقاط الدرون الاميركية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن جرى تداول عقود "برنت" العالمي عند 63.75 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.93% عن التسوية السابقة.

وتم تداول المزيج الأميركي "غرب تكساس الوسيط" عند 55.49 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 3.2% عن مستوى الإغلاق السابق./انتهى/