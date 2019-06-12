امكانية عودة إيران لاجراءاتها تعتمد على الإجراءات العملية للآخرين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية غلام حسين دهقاني التقى مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتباحثا معا.

واضح دهقاني خلال اللقاء الاسس التي بناء عليها اتخذت ايران قرارها الاخير بتقليص التزاماتها فيما يخص الاتفاق النووي مؤكدا على ضرورة تنفيذ الاجراءات المتبقية في الاتفاق النووي بشكل عملي.

وصرح دهقاني أن امكانية عودة إيران لاجراءتها تعتمد على الإجراءات العملية للآخرين وينبغي على الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدم تقريرا شاملا عن المشهد الحالي.

الجدير بالذكر أن امانو اعتبر خلال اللقاء أن الاتفاق النووي انجاز مهم./انتهى/