جهرمي: 72 في المئة من القرى الايرانية مزودة بشبكة الانترنت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اليوم الاثنين حضر محمد جواد جهرمي في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي من اجل الاجابة على اسئلة ثمانية من النواب من بينهم "بيت الله عبداللهي" فيما يتعلق بتطوير تقنية المعلومات والاتصالات في المناطق القروية.

وصرح جهرمي ان اليوم الذي تقلد فيه منصب وزير الاتصالات لم تكن سوى 19 الف قرية متصلة بشبكة الانترنت وكانت هذه القرى تعاني من عدة مشاكل، كما ان أسعار جهاز المودم اللازم للإتصال بشبكة الانترنت في هذه القرى كانت باهظة الثمن نسبيا.

وتابع: حاليا تم تزويد 8 الاف قرية اضافة الى العدد السابق بشبكة المعلومات الوطنية، حيث وصل عدد القرى المزودة بالانترنت الى 27 الف 767 قرية، كما ومُنحت القرى اجهزة جديدة ومتطورة للاتصال بالشبكة لرفع المشاكل عن استخدام الإنترنت فيها.

وأضاف جهرمي: من بين هذا العدد باتت 7 الاف و200 قرية مزودة بشبكات النطاق العريض، مشيرا الى أن الميزانية التي اتيحت في العام الماضي لوزارة الاتصالات كانت تقل 220 مليار تومان اي نصف الميزانية المقررة، وذلك بسبب المشاكل الاقتصادية في البلاد جراء المخطط الامريكي المعروف بعنوان "الصيف الحار" ضد ايران، الا أن هذه الوزارة لم تبق مكتوفة الايدي خلف عائق العقوبات واليوم اصبحت 72 في المئة من القرى في ايران مزودة بشبكة الانترنت.

وفي النهاية اعلن عبداللهي عن إنسحابه عن طلب التصويت للسؤال، إذ انه اقتنع بأجوبة وزير الاتصالات./انتهى/