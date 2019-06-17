روحاني : علاقات طهران - وارسو تاريخية وتتجه نحو التطور

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الايراني حسن روحاني استلم صباح اليوم أوراق اعتماد السفير البولندي الجديد "ماتشي فايو كوفسكي" في العاصمة طهران، مشيراً إلى تاريخ العلاقات بين البلدين ومؤكداً إرادة الشعبين في تعزيز وتعميق هذه العلاقات على مدى التاريخ.

وأضاف الرئيس روحاني أن البلدين متمسكان بعلاقات الصداقة، آملاً في أن يساهم السفير الجديد في خلق فرص جديدة لهذه العلاقات ولا سيما في المجال الاقتصادي والثقافي.

بدوره أكد "ماتشي فايو كوفسكي" على رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع إيران مستذكراً العلاقات الجيدة التاريخية بين البلدين ومساعدات إيران للاجئين البولنديين، مؤكداً على مساعيه لدعم وتطوير العلاقات. /انتهى/