روايات متناقضة امريكية عن طائرة التجسس تكذيب ثم اعتراف

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن رويترز أن الجيش الأمريكي أدعى صباح اليوم الخميس إنه لم تكن هناك أي طائرة أمريكية تعمل فوق المجال الجوي الإيراني فجر اليوم، محاولاً نفي الخبر الذي أعلنه الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري باستهداف واسقاط طائرة تجسس اميركية من طراز "غلوبال هاوك" بعد ان اخترقت اجواء الجمهورية الاسلامية الايرانية في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان.

بعد ساعات عاد مسؤول امريكي رفض الكشف عن هويته، ليعترف إن الطائرة المسيرة من طراز البحرية الأميركية MQ-4C Triton، دون إعطاء تفاصيل إضافية.

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