قطع حديدية في شباك صياد ايراني قد تكون من حطام الطائرة الاميركية المسيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وقعت هذه القطع الحديدية في شباك الصياد الايراني "يوسف سفاري" احد صيادي جزيرة قشم بمحافظة هرمزكان جنوب ايران الا ان اي مصدر رسمي لم يؤكد هذا الخبر.

وقال رئيس دائرة الثروة السمكية لجزيرة قشم محمد برورش في تصريح لمراسل وكالة "فارس" ان هذه القطع جاء بها الصياد الى الساحل وتم اجراء التنسيقات اللازمة لتسليمها الى القوى الامنية.

يذكر ان الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري استهدف واسقط طائرة اميركية مسيرة عملاقة من طراز "غلوبال هاوك" فجر الخميس الماضي بعد اختراقها المجال الجوي الايراني بمحافظة هرمزكان جنوب ايران.

وتم يوم الجمعة بحضور قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد امير علي حاجي زادة عرض حطام من اجزاء الطائرة الاميركية المسيرة كان قد جرى انتشالها من المياه الاقليمية الايرانية./انتهى/