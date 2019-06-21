ايران تحمل واشنطن مسؤولة تداعيات عدوان طائرتها

وقال خسروي في تصريح ادلى به لوكالة "سبوتنيك" ان القوات المسلحة الايرانية وبناءا على مسؤوليتها الذاتية تدافع عن اجواء البلاد وان اميركا لا تمتلك اي مبرر للرد العسكري ازاء رد ايران على هذا الاعتداء العسكري.

واضاف، ان القوات المسلحة الايرانية ووفقا لمسؤوليتها الذاتية قد دافعت عن حدود البلاد الجوية وردت على الاعتداء الذي قامت به الطائرة الاميركية المسيرة، ومن المؤكد ان ايران سترفع شكوى الى الامم المتحدة ازاء هذا العدوان العسكري على اجوائها.

وقال خسروي، ان واشنطن هي المسؤولة عن جميع التداعيات الناجمة عن هذا العدوان العسكري للطائرة الاميركية المسيرة ضد اجواء ايران ويجب ان تتحمل المسؤولية ازاء ذلك.

واكد المتحدث باسم المجلس الاعلى للامن القومي الايراني بان ايران على استعداد تام للرد الحازم على اي خطوة عدوانية، يذكر ان الدفاعات الجوية للقوة الجوفضائية لحرس الثورة اسقطت فجر الخميس طائرة اميركية مسيرة بعد اختراقها اجواء البلاد قبالة منطقة "كوه مبارك" بمحافظة هرمزكان جنوب ايران.