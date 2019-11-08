إيران تسقط طائرة مسيرة اجنبية بالقرب من ميناء ماهشهر

وأفادت وكالة مهر للانباء أنه بعد أن رصدت الرادارات الإيرانية المنتشرة في جنوب غرب البلاد تحليق طائرة مسيرة بالقرب من ميناء ماهشهر، دون معرفة هويتها، قامت المضادات الجوية الإيرانية بإطلاق عدة قذائف صاروخية وأسقطت المسيّرة.

ولم تكن الطائرة المسيرة معروفة بالنسبة للرادارات الإيرانية، ما دفع المضادات الجوية لإسقاطها على الفور.

وذكرت المصادر أن منظومة "مرصاد" الدفاعية الصاروخية للجيش الايراني أسقطت الطائرة المسيرة في ميناء ماهشهر جنوب غربي البلاد. ولم تحدد التقارير الإعلامية ما إن كانت الطائرة مدنية أم عسكرية.

بدوره أفاد قائد قوات الدفاع الجوي الإيراني أنه تم إسقاط الطائرة المسيرة بواسطة "منظوماتنا المحليّة قبل وصولها إلى أماكن حسّاسة في منطقة ماهشهر جنوب غرب البلاد".