موسوي: واشنطن نفذت جميع ما بحوزتها من عقوبات وضغوط

وعلى صعيد متصل قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إن الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه واشنطن من شأنه أن يؤدي إلى التوتر والفوضى.

وأضاف ظريف "إن الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه واشنطن من شأنه أن يؤدي إلى التوتر والفوضى".