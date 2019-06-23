موسوي: واشنطن نفذت جميع ما بحوزتها من عقوبات وضغوط

وعلى صعيد متصل قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إن الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه واشنطن من شأنه أن يؤدي إلى التوتر والفوضى.
وأضاف ظريف "إن الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه واشنطن من شأنه أن يؤدي إلى التوتر والفوضى".
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي إن الولايات المتحدة الأمريكية مارست جميع الأدوات الضاغطة والعقوبات التي تملكها ضد ايران ولم يبق لديها مزيدا من العقوبات والضغوط.
وعلى صعيد متصل قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إن الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه واشنطن من شأنه أن يؤدي إلى التوتر والفوضى.
وأضاف ظريف "إن الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه واشنطن من شأنه أن يؤدي إلى التوتر والفوضى".
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