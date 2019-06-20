وزارة الخارجية تدين انتهاك الاجواء الايرانية من قبل طائرة تجسس مسيرة امريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي صرح أن ايران تدين بشدة هذا العمل المعادي والاستفزازي، وتحذر على نحو قاطع من دخول غير شرعي ومعاد لاي شيء او جسم طائر لاجواء البلاد، وانتهاك سيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية وحدودها، وتحمل المعتدين مسؤولية عواقب هذه الاعمال.

الحرس الثوري كان قد اعلن عن اسقاط طائرة تجسس اميركية مسيرة فجر اليوم الخميس حين اختراقها اجواء الجمهورية الاسلامية الايرانية قبال منطقة كوه مبارك التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب ايران بنيران الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري. /انتهى/.