  1. السياسة
٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٢٠:٠٩

ترامب يطالب دول العالم بحماية ناقلاتها النفطية بالشرق الأوسط

ترامب يطالب دول العالم بحماية ناقلاتها النفطية بالشرق الأوسط

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن على الدول الأخرى أن تحمي ناقلاتها النفطية في الشرق الأوسط بما في ذلك الصين واليابان.

وقال ترامب اليوم الاثنين على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": لماذا إذن نحمي طرق الشحن لصالح الدول الأخرى (لسنوات عديدة) دون أي تعويض.

وتابع ترامب: على كل هذه الدول حماية سفنها في رحلة لطالما كانت محفوفة بالمخاطر.

واضاف ترامب: "الصين تحصل على 91% من نفطها عبر هرمز واليابان تحصل على 62% من نفطها من الممر ذاته، وغالبية الدول كذلك، وسأل: "لماذا تحمي الولايات المتحدة الأمريكية ممرات الشحن لدول أخرى على مدى سنوات مقابل "صفر تعويضات"؟

وأضاف أنه "على كل هذه الدول أن تحمي سفنها بنفسها، في مهمة لطالما كانت محفوفة بالمخاطر".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست بحاجة ماسة لمنطقة الخليج، فقد أصبحت أكبر منتج للطاقة في العالم!

رمز الخبر 1895770

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 12 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي