عضو في الحركة الإسلامية في نيجيريا: الحكومة تحاول قتل الشيخ زكزاكي تدريجيا

وفي مقابلة مع وكالة مهر للأنباء قال ابراهيم سليمان عضو الحركة الإسلامية في نيجيريا أن الشيخ زكزكي وخلال زيارة أبناء عائلته، أخبرهم الشيخ أنه أعطي تفاحة مسمومة مرات، زيادة على سم الرصاصة الذي أطلق عليه وقت الهجوم على الحركة الإسلامية حوالي أربع سنوات ماضية. وهذا ما سبب توتر حالته الصحية.

وحول احتمال تدبير مؤامرة لاغتيال الشيخ الزكزاكي من قبل الحكومة النيجيرية قال الشيخ سليمان "هذا ما يفهم ظاهرا لأن الحكومة التي كان حقا عليها حماية الشعب، بدلاً من ذاك، جاءت بكل قوتها وأطلقت النار، و قتلت أبناء الشيخ الستة وحوالي ألف من طلابه، وأطلقت على الشيخ المسن الرصاصات حتى أيقنو أنه قد قتل، و حبسوه، ورفضوا إتباع حكم المحكمة العلي التي أحكمت بإطلاق صراحه.، وأيضا منعوه أن يرى أطبائه المؤتمنين. وما كل هذه إلا انتهاك حريته الشعبية وإرادة إغتياله أو قتله التدريجي".

وأكد أن الأمم المتحدة لا تستطيع تنفيذ أي قرار بدون رضى أمريكا الشيطانة، و"هي داء ما تخضع لإرادة إسرائيل، وهي تبغض وتخاف من إيران وسببا لذالك تبغض و تخاف من الشيخ الزكزكي. وهكذا إبنتها المسكينة السعودية. فنحن لانرجوا أي إ هتمام من الأمم المتحدة".انتهى/