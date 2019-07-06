المهرة اليمنية: متظاهرون هتفوا بخروج القوات السعودية من المحافظة

أفادت "وكالة مهر للأنباء"نقلاً عن "الميادين"ان، وصف المشاركون في هذه المظاهرات، التي خرجت الجمعة بدعوة من اللجنة المنظمة للاعتصام السلمي في المهرة، القوات السعودية في المحافظة بأنها قوات احتلال.

وطالب المتظاهرون بإقالة المحافظ، قائلين إنه تسبب في إدخال المحافظة بأزمة اقتصادية وأمنية، على حد تعبيرهم.

وعبر المتظاهرون عن تضامنهم مع أبناء محافظة سقطرى، ورفعوا شعارات تطالب بإنهاء الوجود الإماراتي فيها.

والجدير بالذكر أن القوات السعودية دخلت محافطة "المهرة" في شهر نوفمبر لعام 2017 وأقدموا على استبدال مطارها بقاعدة عسكرية لهم./انتهى/