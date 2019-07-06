  1. السياسة
٦ يوليو ٢٠١٩ - ١٠:٥٠

المهرة اليمنية: متظاهرون هتفوا بخروج القوات السعودية من المحافظة

المهرة اليمنية: متظاهرون هتفوا بخروج القوات السعودية من المحافظة

طالب متظاهرون في محافظة المهرة اليمنية بخروج القوات السعودية من المحافظة فورا، وإقالة المحافظ، في حين لوح أحد قادة الحراك بخيارات أخرى تصعيدية لإجبار القوات السعودية على الرحيل.

أفادت "وكالة مهر للأنباء"نقلاً عن "الميادين"ان، وصف المشاركون في هذه المظاهرات، التي خرجت الجمعة بدعوة من اللجنة المنظمة للاعتصام السلمي في المهرة، القوات السعودية في المحافظة بأنها قوات احتلال.

وطالب المتظاهرون بإقالة المحافظ، قائلين إنه تسبب في إدخال المحافظة بأزمة اقتصادية وأمنية، على حد تعبيرهم.

وعبر المتظاهرون عن تضامنهم مع أبناء محافظة سقطرى، ورفعوا شعارات تطالب بإنهاء الوجود الإماراتي فيها.

والجدير بالذكر أن القوات السعودية دخلت محافطة "المهرة" في شهر نوفمبر لعام 2017 وأقدموا على استبدال مطارها بقاعدة عسكرية لهم./انتهى/

رمز الخبر 1896053

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