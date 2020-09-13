مظاهرات في عدن رفضاً للتواجد الصهيوني في "سقطري"

وافادت وكالة مهر للانباء، ان مظاهرات يمنيّة حاشدة خرجت في عدن داسو فيها على العلم الصهيوني وعلى صور محمد بن زايد، رافضين اي تواجد صهيوني في "سقطري" وإنشاء قواعد عسكرية صهيونية.
وتجمع المتظاهرون بجانب شرطة التواهي عند محطة الباصات ورفعوا شعارات رافضة للتواجد الصهيوني وإنشاء قواعد عسكرية صهيونية في جزيرة سقطرى بتسهيلات من الإمارات التي تحتل الجزيرة، كما رفعوا اعلام فلسطين وصور المسجد الأقصى.
وردّد المتظاهرون هتافات تعبّر عن رفضهم للتواجد الصهيوني في الجزر اليمنية وبحارها ورفض الكيان الغاصب لأرض فلسطين وإدانة التطبيع الاماراتي والبحريني مع الكيان الصهيوني معتبرين ذلك خيانة لأمتنا العربية والإسلامية.
الجدير بالذكر أن مدن الجنوب تشتعل بالمظاهرات الغاضبة من التواجد الصهيوني في جزيرة سقطرى ومن سطوة الإحتلال الإماراتي على الجزيرة، حيث سبق هذه المظاهرة مسيرات عدة في عدن لثلاثة أيام متوالية، كما خرجت مظاهرات في كل من زنجبار والمحفد بمحافظة أبين.
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