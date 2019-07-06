دعوة لمحمود عباس للمشاركة في مسيرات العودة بغزة

وقالت الهيئة: "ندعو الأخ أبو مازن للقدوم إلى غزة وعقد الإطار القيادي المؤقت؛ لوضع حد للانقسام، واستعادة الوحدة ومواجهة المؤامرة.

كما دعت الهيئة الشعب الفلسطيني للمشاركة في الجمعة المقبلة، لمسيرات العودة، التي ستكون بعنوان: "لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان".

وقالت الهيئة: بوحدتنا نوقف التطبيع العربي مع الاحتلال وبوحدتنا نوقف الاستيطان ونحمي المسجد الأٌقصى وكنيسة القيامة من التهويد، لذا ندعو جماهير شعبنا للمشاركة في جمعة "لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان".

وأشارت الهيئة، إلى أنه دون الوحدة فإن الطريق ستبقى مفتوحة للاحتلال الإسرائيلي، لتحقيق أحلامه في اختراق المنطقة والتهام حقوقنا المشروعة وسيستمر التطبيع.

ووجهت الهيئة، في ذكرى حرب 2014 على غزة، التحية للمقاومة ولشهداء تلك الحرب، كما وجهت تحية للأسرى في سجون الاحتلال المضربين عن الطعام.