باراك یکشف عن تهدید استراتیجی جدید امام اسرائیل!

جاء ذلك بحسب ما نقلته "والا" العبرية بعد أسبوع ونصف على إعلان باراك تأسيس حزب، وقال باراك في تصريحات صحفية، أمس السبت: "إسرائيل في لحظة قبل التفكيك التام للديمقراطية".

ويضم الحزب أيضا نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يائير جولان، والبروفيسور يفعات بيتون وحفيدة إسحاق رابين نوعا روتمان.

وأضاف باراك: "إسرائيل متواجدة في لحظة قبل التفكيك الكامل للديمقراطية الإسرائيلية (...) هذا تهديد استراتيجي لا يقل أهمية عن التهديد الإيراني" حسب تعبيره.

وزعم أن تأسيس الحزب جاء "لاستعادة الأمل والشجاعة لإسرائيل، وللتوحيد وإعادتها إلى خطها، نحن إسرائيل الديمقراطية".