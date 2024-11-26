قیادي في حماس: الكيان الصهيوني يريد أن يحقق في المفاوضات ما عجز عنه في الميدان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة صفا، أن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أسامة حمدان، في تصريحات صحفية لـ"الميادين"، أن الكيان الإسرائيلي يريد أن يسترجع الأسرى لدى المقاومة وأن ترفع الأخيرة راية الاستسلام، ثم يقرر إذا ما أراد وقف الحرب أم لا.

ولفت حمدان إلى أن الكيان الإسرائيلي يريد أن يحقق في المفاوضات ما عجز عنه في الميدان، وهذا لا يمكن أن يحصل،متابعا نحن معنيون بوقف العدوان على شعبنا والحديث عن هدنة لـ5 أيام ثم العودة إلى القتال لا يحقق مطلبه.

وأردف في لقاء القاهرة نجحنا مع حركة فتح في الاتفاق على إطار لتشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة مبينا أنه كان من المتوقع عقد لقاء ثانٍ مع فتح لاستكمال الترتيبات، لكن ذلك تأخر بسبب تطورات منها شهادة القائد يحيى السنوار.

وشدد على أن موقف الحركة هو أن تتشكل حكومة وفاق وطني تدير شؤون الفلسطينيين، لكن لم تتم الموافقة على ذلك. موضحا أنه رغم كل التضحيات لا تزال المقاومة الإسلامية في لبنان تجعل الاحتلال يدفع الأثمان وتنزل قياداته إلى الملاجئ.

وأشار حمدان إلى أن هذه المقاومة في لبنان تستحق أن تدعم، رغم كل ما يحاوله البعض من إثارة الفرقة والفتنة على خلفيات مذهبية.

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