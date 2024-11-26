دوري ابطال آسيا...استقلال وبرسبوليس يتعادلان مع خصمهما الاوزبكي والقطري

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأ برسيبوليس بثقة ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً ليتقدم، حيث أرسل علي عليبور ضربة ركنية برأسه إلى فرشاد فرجي ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 17 ويذلك تقدم بيرسبوليس قبل أن يدرك الريان التعادل عن طريق أشرف بن شرقي (57).

وكان برسبوليس قد خسر في الجولة الأولى أمام الأهلي 0-1 في جدة، وتعادل في الجولة الثانية مع باختاكور 1-1 في شهر قدس، وخسر في الجولة الثالثة أمام السد 0-1 في الدوشحة، وتعادل في الجولة الرابعة مع الغرافة 1-1 في دبي.

كما تعادل استقلال طهران مع باختاكور الأوزبكي 0-0 مساء الاثنين على ستاد راشد في دبي، ضمن الجولة الخامسة من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

وكان استقلال قد فاز في الجولة الأولى على الغرافة 3-0 في شهر قدس، وخسر في الجولة الثانية أمام السد 0-2 في الدوحة، وخسر في الجولة الثالثة أمام النصر 0-1 في دبي، وخسر في الجولة الرابعة أمام الهلال 0-3 في الرياض.

وشهدت بقية مباريات منطقة الغرب التي أقيمت الاثنين أيضاً، فوز الأهلي السعودي على العين الإماراتي 2-1 في العين، والنصر السعودي على الغرافة القطري 3-1 في الخور، على أن يتقابل يوم الثلاثاء الشرطة العراقي مع الوصل الإماراتي في كربلاء، والسد القطري مع الهلال السعودي في الدوحة.

وانفرد الأهلي مؤقتاً في صدارة ترتيب دوري الغرب برصيد 15 نقطة من خمس مباريات، مقابل 13 نقطة للنصر، و12 (من أربع مباريات) للهلال، و8 للسد، و7 للوصل، و4 لكل من الريان واستقلال والغرافة، و3 لكل من برسبوليس وباختاكور، ونقطتين للشرطة، ونقطة للعين.

وتقام الجولة السادسة من منافسات منطقة الغرب يومي 2 و3 كانون الأول/ديسمبر، حيث يلتقي يوم 2 كانون الأول/ديسمبر برسبوليس مع الشرطة في الدوحة، والأهلي مع استقلال طهران في جدة، والوصل مع الريان في دبي، والنصر مع السد في الرياض، ويوم 3 كانون الأول/ديسمبر باختاكور مع العين في طشقند، والهلال مع الغرافة في الرياض.

وتتأهل الأندية الحاصلة على المراكز الثماني الأولى في مرحلة الدوري لمنطقة الغرب، من أجل المنافسة في دور الـ16.

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