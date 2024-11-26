وقف إطلاق النار في لبنان قد يؤدي إلى توقيع اتفاق مع حماس

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الجزيرة، أورد موقع واللا العبري أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الصهيوني قد يفتح المجال لإبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وأشار التقرير إلى أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يعقد ظهر اليوم اجتماعاً للمصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

في السياق ذاته، ذكرت شبكة الجزيرة القطرية في منتصف الليلة الماضية نقلاً عن مسؤول في قصر الإليزيه الفرنسي أن المفاوضات حول وقف إطلاق النار في لبنان حققت تقدماً كبيراً.

وأعرب هذا المسؤول الفرنسي، الذي لم يُذكر اسمه، عن أمله في أن تستغل الأطراف المعنية هذه الفرصة لإنجاز وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

كما نقلت وكالة رويترز عن أربعة مسؤولين لبنانيين كبار قولهم إنهم يتوقعون إعلان وقف إطلاق النار في لبنان خلال الـ36 ساعة المقبلة من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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