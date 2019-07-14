  1. إيران
١٤ يوليو ٢٠١٩ - ٠٨:٣١

ربيعي: حان الوقت لتتخلى الدول عن اتباع المطالب الأميركية غير المنطقية

ربيعي: حان الوقت لتتخلى الدول عن اتباع المطالب الأميركية غير المنطقية

قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية "علي ربيعي"، يوم السبت، إن على مر التاريخ، تم ضمان الامن فقط عبر الدبلوماسية والاحترام المتبادل، مؤكدا "لقد حان الوقت لتتخلى الدول عن اتباع المطالب الاميركية غير المنطقية".

 وكتب علي ربيعي في صفحته الشخصية على تويتر بشأن السياسات البريطانية المعادية لإيران، مخاطبا وزير الخارجية البريطاني: على بريطانيا ان تدرك ان ارسال السفن الحربية الى الخليج الفارسي لا يمكنه ان يضمن الامن.

وأكد انه على مر التاريخ، تم ضمان الامن فقط عبر الدبلوماسية والاحترام المتبادل، مصرحا: لقد حان الوقت لتتخلى الدول عن اتباع المطالب الاميركية غير المنطقية.

واحتجزت السلطات البريطانية يوم الخميس 4 تموز/يوليو 2019، الامر الذي اعتبره مختلف المسؤولين الايرانيين انه اجراء يتعارض مع الاعراف الدولية ويعد قرصنة بحرية./انتهى/

رمز الخبر 1896263

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