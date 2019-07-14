ربيعي: حان الوقت لتتخلى الدول عن اتباع المطالب الأميركية غير المنطقية

وكتب علي ربيعي في صفحته الشخصية على تويتر بشأن السياسات البريطانية المعادية لإيران، مخاطبا وزير الخارجية البريطاني: على بريطانيا ان تدرك ان ارسال السفن الحربية الى الخليج الفارسي لا يمكنه ان يضمن الامن.

وأكد انه على مر التاريخ، تم ضمان الامن فقط عبر الدبلوماسية والاحترام المتبادل، مصرحا: لقد حان الوقت لتتخلى الدول عن اتباع المطالب الاميركية غير المنطقية.

واحتجزت السلطات البريطانية يوم الخميس 4 تموز/يوليو 2019، الامر الذي اعتبره مختلف المسؤولين الايرانيين انه اجراء يتعارض مع الاعراف الدولية ويعد قرصنة بحرية./انتهى/