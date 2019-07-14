روحاني: الاتفاق النووي كان نصرًا سياسيًا وأخلاقيًا كبيرًا لإيران

واضاف روحاني ، خلال اجتماع مجلس ادارة وتخطيط محافظة خراسان الشمالية أن إميركا تدعي على مدى 12 عامًا أن إيران تصنع سراً قنبلة نووية وتقوم باعمال غير قانوني ، ولكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعلنت إن إيران لا تسعى للحصول على أسلحة نووية وأغلقت قضيتها.

وقال: "ليس من السهل القيام بذلك في القانون ، لان الاتفاق ساهم في الغاء ستة قرارات للأمم المتحدة وهذا عمل سياسي كبير للغاية على مستوى العام وحقق لايران نجاحا كبيرا للغاية .

وأشار الرئيس روحاني إلى استعراض ايران قوتها في الكثير من الساحات وقال ان ايران نجحت في الحرب المفروضة في استعراض قدراتها الدفاعية وفي المفاوضات قدرتها السياسية والقانونية .