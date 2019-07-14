  1. السياسة
١٤ يوليو ٢٠١٩ - ٢٠:٣٣

روحاني: الاتفاق النووي كان نصرًا سياسيًا وأخلاقيًا كبيرًا لإيران

روحاني: الاتفاق النووي كان نصرًا سياسيًا وأخلاقيًا كبيرًا لإيران

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني انه وفقًا لكثير من السياسيين في العالم ، كان الاتفاق النووي نصرًا سياسيًا كبيرًا في التاريخ ، وان ابرامنا اتفاقا مع العالم والتزامنا به ولن ننقضه سجل رصيدنا اخلاقيا مهما للغاية بالنسبة لنا .

واضاف روحاني ، خلال اجتماع مجلس ادارة وتخطيط محافظة خراسان الشمالية  أن إميركا تدعي على مدى 12 عامًا أن إيران تصنع سراً قنبلة نووية وتقوم باعمال غير قانوني ، ولكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعلنت إن إيران لا تسعى للحصول على أسلحة نووية وأغلقت قضيتها.

وقال: "ليس من السهل القيام بذلك في القانون ، لان الاتفاق ساهم في الغاء ستة قرارات للأمم المتحدة  وهذا عمل سياسي كبير للغاية على مستوى العام وحقق لايران نجاحا كبيرا للغاية .

وأشار الرئيس روحاني إلى استعراض ايران قوتها في الكثير من الساحات وقال ان ايران نجحت في الحرب المفروضة في استعراض قدراتها الدفاعية وفي المفاوضات قدرتها السياسية والقانونية .

رمز الخبر 1896291

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