  1. السياسة
١٧ يوليو ٢٠١٩ - ١٢:٠٣

الجيش السوري يستهدف مقرات الإرهابيين بريفي إدلب وحماة برمايات مدفعية وصاروخية دقيقة

الجيش السوري يستهدف مقرات الإرهابيين بريفي إدلب وحماة برمايات مدفعية وصاروخية دقيقة

ردت وحدات من الجيش السوري على اعتداءات إرهابيي "جبهة النصرة" على المدنيين في ريف حماة الشمالي باستهدافات بسلاحي المدفعية والصواريخ لتجمعاتهم في قرى وبلدات عدة بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.

افادت "وكالة مهر للأنباء" نقلاً عن "سانا" أن مراسل سانا في حماة قال،  أن وحدات الجيش نفذت رمايات مدفعية وصاروخية دقيقة ضد تحصينات وتجمعات إرهابيي "جبهة النصرة" بمحافظة إدلب في محيط قرية "معرشورين" وبلدة "خان شيخون" بمنطقة "معرة النعمان" ما أسفر عن تدمير مقرات للإرهابيين وإيقاع قتلى ومصابين في صفوفهم.

وبين المراسل أنه وفقا للمعلومات الميدانية فإن الضربات أسفرت عن تدمير مقرات ودشم وتحصينات للإرهابيين وتكبيدهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وترد وحدات الجيش العاملة في حماة يوميا على خروقات التنظيمات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد حيث قضت على عشرات الإرهابيين خلال محاولات المجموعات الإرهابية شن هجمات ضد نقاط الجيش ودمرت لهم سيارات وعربات مجهزة بأحدث الأسلحة. /انتهى/ 

رمز الخبر 1896356

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