شراء مقاتلتين F35 يكشف أن اسرائيل تسعى وراء اشعال الحرب في المنطقة

وأفاد المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسات الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي حسين نقوي حسيني لوكالة مهر للأنباء، فيما يتعلق بشراء الكيان الاسرائيلي لمقاتلتين F35 من الولايات المتحدة، قائلا: هذا الامر يكشف سياسات اسرائيل لإشعال الحرب والفتنة والاعيبها العسكرية في المنطقة، اضافة الى تعاون الغرب معها في هذا الامر، معتبرا ان مخزون الأسلحة والترسانة النووية الاسرائيلية قد تشعل الحرب في كل آن بالمنطقة.

وأشار نقوي حسيني الى رعاية الكيان الصهيوني للإرهاب، قائلا: شراء هاتين المقاتلتين يظهر أن اسرائيل تسعى وراء تصعيد الاوضاع، لكن يجب أن يلتفتوا الى أن اندلاع الحرب في المنطقة لن يصب في مصلحتهم ابدا.

وأومأ نقوي حسيني بالصمت الذي يلتزمه الغرب ازاء هذه الاجراءات الاسرائيلية المستفزة ، قائلا: الغرب يتخذ سياسات ازدواجية تجاه الموضوع النووي ورغم سلمية البرنامج النووي الايراني الا أنهم يكيلون اتهامات زائفة الى ايران، ولا يبدون اي ردة فعل ازاء شراء اسرائيل لمقاتلات حربية والاسلحة النووية من الولايات المتحدة.

وأكد ان ايران تسعى دائما لإستتباب الامن والسلام في المنطقة وإخلائها من الاسلحة النووية، في حين تتجاهل أمريكا واسرائيل القوانين والاعراف الدولية الخاصة بحظر الاسلحة النووية وتدعمان بعضهما البعض في امتلاك اسلحة غير تقليدية.

ووصف المتحدث باسم لجنة الامن القومي الايراني موقف المجتمع الدولي تجاه الاجراءات الصهيوأمريكية هذه بالغريبة قائلا: لم تقبل اسرائيل أن تنضم الى الوكالة الدولية الطاقة للطاقة الذرية ومعاهدة الحظر من انتشار السلاح النووي NPT ولم تعترف بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة وكما وأعلنت صراحة انها لا تقبل الانضمام الى هذه المنظمات الدولية ولذلك لم يفتح لها اي ملف في مجلس الامن الدولي ولا تبدي اي دولة اي ردة فعل ازاء اجراءاتها المناهضة للسلام العالمي وقتلهم الاطفال./انتهى/