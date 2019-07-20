إيران تحقق الاكتفاء الذاتي بنسبة 97 في المئة بمجال الادوية

واعلن رئيس مركز تطوير التقنيات الاستراتيجية في معاونية العلوم والتكنولوجيا بمكتب رئاسة الجمهورية الدكتور اسماعيل قادري فر في تصريح أدلى به لمراسلة وكالة مهر للأنباء، انه وفقا لما اعلنته وزارة الصحة الايرانية قد تم انتاج 97 بالمئة من احتياجات البلاد بمجال الادوية محليا داخل البلاد، ولم يتبق سوى 3 في المئة حتى تحقق ايران الاكتفاء الذاتي بشكل كامل في مجال العقاقير.

وفي اشارة الى البرامج التي يتم التخطيط لها لتحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل كامل خلال عامين قال قادري فر: النسبة المتبقية تعود لـ100 نوع من العقاقير والمواد الاولية الاستراتيجية ونتطلع لتوطينها من خلال الطاقات المتوفرة لدى الشركات المعرفية الناشطة بهذا المجال والمسرعات.

وأوضح أن الاعداد المتبقية تشمل مواد أولية تستخدم لصناعة الادوية وعدد من اللقاحات، ومعظمها من الادوية الحيوية المعادة التركيب وأدوية علاج السرطان وتقنية انتاجها معقدة للغاية، لذلك لم نتمكن من توطينها بعد، لكن سيتم ذلك عن قريب عبر تعبئة كافة الامكانيات والطاقات لدى المسرعات والشركات المعرفية./انتهى/