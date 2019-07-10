باكستان تعرب عن رغبتها في توطيد العلاقات العلمية مع ايران

وقال فؤاد حسين، في تصريح أدلى به خلال لقائه محافظ اصفهان/ وسط/، أن اسلام اباد على استعداد كامل للتعاون مع ايران في مختلف المجالات لاسيما الرياضيات والهندسة والفنون وتبادل الاساتذة والطلبة مع الجامعات الايرانية.

واضاف: إن ثمة مجالات تعاون طيبة للغاية بين ايران وباكستان على مختلف الصعد العلمية والتقنية والتي تؤدي دورا مهما في تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية.

واشار الى نشاطات "بيت الرياضيات" في اصفهان، معربا عن أمله بتعزيز التعاون بين البلدين أكثر مما مضى بفضل وجود مثل هذه المراكز العلمية والبحثية على نطاق واسع في ايران.

ونوه الى إن قطاع صناعة السجاد يعد من افضل مجالات التعاون الطيب القائم بين البلدين، عادّا مكافحة شحة المياه من أهم مجالات التعاون بين بلدان المنطقة.

من جهته دعا محافظ اصفهان عباس رضائي الناشطين الاقتصاديين في باكستان لاسيما في قطاع صناعة السجاد الى زيارة ايران ومدينة اصفهان بهدف التعرف على الطاقات الاقتصادية والتقنيات المتاحة من اجل توطيد العلاقات بين البلدين.