اللواء سلامي للأميركان: اعرضوا فيديو استهداف الطائرة الإيرانية المسيرة واعرضوا حطامها

ولدى تفقده مشروع شق الطريق السريع بين خرم آباد وأراك (غرب ايران)، قال اللواء حسين سلامي للمراسلين: أعلن رسميا ان أية طائرة مسيرة تابعة لحرس الثورة الاسلامية لم يتم إسقاطها.

ولفت الى ان طائرتنا المسيرة، حلقت ثلاثة ساعات وأربعين دقيقة فوق مياه الخليج الفارسي، ونفذت مهمة الرصد والرقابة.

وبيّن ان الطائرة المسيرة أرسلت صورا عن جميع الوحدات البحرية الاقليمية والاجنبية، مضيفا: وقد قمنا ببث جانب من هذه الصور والمقاطع للشعب الايراني والرأي العام العالمي.

وأوضح اللواء سلامي: اذا كان الاعداء يزعمون أسقاط طائرات ايرانية مسيرة، فعليهم ان يعرضوا أدلتهم وإثباتاتهم.

وأكد أنه في عالم اليوم لا يتقبل احد أي كلام دون إثبات.. فليعرضوا فيلم إستهداف الطائرة الايرانية المسيرة وليعرضوا حطامها، ويثبتوا زعمهم، لأنه بمجرد الكلام لن يتقبل اي احد كلامهم.

وأردف قائد حرس الثورة الاسلامية: اقول قطعا ان هذه كذبة كبرى.. وقد أثبتنا ذلك، فنحن أثبتنا اي عمل قمنا به، وعلى الاعداء ايضا ان يثبتوا ادعاءهم.