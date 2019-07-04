اللواء سلامي : قوات التعبئة ستغير المعادلات مع قوى الاستكبار

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي في كلمة له اليوم ان قوات التعبئة شجرة طيبة وهي وليدة الثورة الاسلامية، مضيفاً ان قوات التعبئة معادلة الغلبة وهي التي ستحطم الاستبداد في العصر الحديث.

وأردف العميد سلامي لقد تمكن الشعب الايراني اليوم من إحباط سياسات الاعداء المعقدة والمركبة وذات الأوجه المتعددة والشبيهة ببيت العنكبوت .

وتابع القائد العام للحرس الثوري: ان الشعب الايراني يقف اليوم بكل شموخ ووعي أمام سيناريو عالمي، حيث سعى العدو الى وضع كل ايران تحت ضغوط اقتصادية ونفسية واستخبارية، إلا ان الشعب الايراني يقف شامخا في هذه المواجهة في ظل التوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية.

وأوضح العميد سلامي، اننا نرى ميدانيا فشل سياسات العدو وهزيمة القوى العظمى اليوم ماثلة للعيان تماما، وقد تم قطع جميع الطرق أمام العدو. كانوا يريدون تخويفنا بالحرب واثاروا حربا نفسية واقتصادية، الا ان الشعب الايراني بصموده قد ادخل اليوم رعب الحرب الى قلوب الاعداء. /انتهى/.