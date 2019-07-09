اللواء سلامي: نحن نخوض حربا شاملة مع العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري الايراني أشار الى التوتر الأخير بين طهران وواشنطن وحادثة إسقاط الطائرة الأمريكية التي انتهكت اجواء ايران وقام الحرس الثوري باسقاطها وقال سلامي " بمرور الوقت ستتوسع دائرة نطاق الحرب مع الأعداء".

قال اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري الايراني إن ايران اليوم تخوض حربا شاملة مع الأعداء، مؤكدا أن طهران لن تهزم في حرب برية.

وأكد اللواء سلامي أن الحرس الثوري هو قوة استراتيجية للجمهورية الإسلامية وقد حقق تطورا كبيرا في كافة الأبعاد والمجالات.

وقال إن استراتيجية العدو تتغير حسب الظروف فهو قد يلجأ للخيار العسكري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي وأحيانا مزيجا من هذه المجالات.

وأضاف اللواء سلامي " اليوم أعداؤنا ينشطون في كافة هذه المجالات ولذا فنحن نخوض حربا شاملة مع العدو"./انتهى/