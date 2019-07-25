الجهاد الإسلامي: ما تقوم به "إسرائيل" في القدس مجزرة وجزء من صفقة القرن

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام اعتبر عمليات الهدم العدوانية التي يقوم بها العدو الصهيوني في مدينة القدس جريمة يجب ان تستنهض كافة الشعوب العربية والاسلامية.

ورأى عزام أن ردة الفعل العفوي بالقدس تجاه المطبع السعودي دليل ان شعبنا لا يمكن ان يستسلم.

واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي أن مسيرات العودة تعبر عن اصرار الشعب عن رفضه للاستكانة و الخضوع، حسبما افاد موقع العهد الإخباري.

وأردف عزام لا يمكن لأي مؤامرة امريكية ان ترى النجاح لان امريكا حليف للمحتل الإسرائيلي وشعبنا لا يمكن ان يقبل بأي حل يضيع حقوقه. /انتهى/.