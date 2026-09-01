الرئيس الايراني يغادر بيشكيك عائدا إلى طهران

غادر الرئيس مسعود بزشكيان بيشكيك متوجهاً إلى طهران بعد حضوره قمة منظمة شنغهاي للتعاون وقمة شنغهاي بلس، وإلقائه كلمةً فيهما، ولقائه قادة الدول المشاركة ومحادثاته معهم، برفقة نائب رئيس وزراء قيرغيزستان.

وخلال زيارته التي استغرقت يومين إلى قيرغيزستان، بالإضافة إلى حضوره قمة منظمة شنغهاي للتعاون وقمة شنغهاي بلس وإلقائه كلمةً فيهما، وشرحه مواقف بلاده من القضايا الإقليمية والدولية، التقى أيضاً برؤساء الصين وروسيا وطاجيكستان وأذربيجان وقيرغيزستان، ورئيسي وزراء الهند وباكستان، وتحدث معهم.

كما التقى الرئيس خلال هذه الزيارة بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وتحدث معه.