بزشكيان: لا يمكن لأمريكا أن تفرض مطالبها غير القانونية على الشعب الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب مسعود بزشكيان، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تقديره لدعم الحكومة والشعب الروسيين للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف الأوقات، بما في ذلك أثناء الحرب، والمسار الإيجابي لتنفيذ التفاهمات المشتركة.

وأشار الرئيس إلى أن مواقف روسيا في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية تعكس الطبيعة المختلفة للعلاقات بين طهران وموسكو، قائلاً: "يُظهر هذا الدعم أن العلاقة بين البلدين ليست علاقة عادية، بل علاقة استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة".

وشدد بزشكيان على ضرورة مواجهة الأحادية والسياسات القائمة على الضغط والعقوبات، قائلاً: "نؤمن بقدرتنا على الصمود في وجه الأحادية والعقوبات القاسية التي تفرضها الولايات المتحدة".

واعتبر الرئيس انعقاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون دليلاً على تشكّل إرادة أوسع لدى دول العالم لمواجهة الأحادية، مضيفاً: "لا تقبل الدول الأخرى أيضاً بأن يُحكم النظام الدولي على أساس الأحادية، ولا يحق لأي دولة انتهاك سيادة دولة أخرى أو فرض أهدافها عليها بالقوة".

وفي إشارة إلى العدوان العسكري الأمريكي الإسرائيلي على إيران واستشهاد قائد الثورة ومجموعة من القادة والشعب، بمن فيهم الطلاب، صرّح بزشكيان: "لم يكن لهذه الجرائم أي أساس قانوني، ولا يمكن تبرير هذا العدوان بأي شكل من الأشكال".

وأكّد الرئيس: "وقف الشعب الإيراني صامداً في وجه هذا العدوان، وإذا استمر هذا النهج، فسيقف صامداً مجدداً".

وفي الوقت نفسه، أشار بزشكيان إلى استعداد إيران لتنفيذ التزاماتها في إطار الاتفاق الأخير، قائلاً: "إذا عادت الولايات المتحدة إلى التزاماتها في الاتفاق، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة أيضاً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه".

وأشار الرئيس إلى أن أمريكا لن تتمكن من فرض مطالبها غير القانونية على الشعب الإيراني بالقوة.

كما اعتبر بزشكيان أن حضور إيران الفاعل في المنظمات الإقليمية والدولية، بما فيها منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس، يُسهم بفعالية في تعزيز التعددية، وقال: "ندعم رؤية روسيا طويلة الأمد ونهجها في التعددية، ونؤمن بأن التعددية ستنتصر في نهاية المطاف على الأحادية".

وأكد الرئيس على عمق العلاقات بين طهران وموسكو وصدقها، قائلاً: "إن التفاعلات الإيرانية الروسية صادقة وعميقة، وقد تحسنت العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، وستتطور أكثر في المستقبل".

وأشار بزشكيان إلى القدرات الاقتصادية والسياسية للبلدين، قائلاً: "إن أمريكا والدول الغربية تحرم نفسها فعلياً من قدرات وإمكانيات هذين البلدين بفرضها عقوبات على إيران وروسيا. ومع تطور العلاقات بين إيران وروسيا ودول منظمة شنغهاي للتعاون الأخرى، سيتضاءل أثر وفعالية السياسات القائمة على القوة والعقوبات الأحادية".

يعرب الشعب الروسي عن تضامنه مع الشعب الإيراني

وفي هذا اللقاء، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزم موسكو على مواصلة وتعميق التعاون الثنائي، تكريماً لذكرى القائد الشهيد ودوره في تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وفي إشارة إلى استشهاد قائد الثورة ومجموعة من المسؤولين والقادة والمواطنين الإيرانيين، وصف الرئيس الروسي هذا العمل بالكارثة والجريمة الكبرى التي لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال.

وأكد بوتين أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لم يحققا أهدافهما خلال العدوان على إيران، معتبراً وحدة الشعب الإيراني ومقاومته العاملين الرئيسيين في فشل هذه الأهداف.

وأضاف الرئيس الروسي أن موسكو حذرت مراراً وتكراراً الولايات المتحدة وإسرائيل من أن الحل العسكري ضد إيران لن ينجح، مؤكداً أن إيران بلد ذو حضارة وثقافة عريقتين، وأنهم يدركون هذه الحقيقة اليوم.

وأعرب فلاديمير بوتين عن قلقه إزاء استمرار التوترات في المنطقة، وأعرب عن أمله في أن تُفضي المفاوضات إلى نتائج ملموسة، قائلاً: "جميعنا مهتمون بتحقيق هذا الهدف".

وأكد الرئيس الروسي أن موسكو ستواصل تطوير العلاقات مع طهران في جميع المجالات، قائلاً: "سنواصل التعاون مع إيران في جميع المجالات".

كما قال فلاديمير بوتين: "يُعرب الشعب الروسي عن تضامنه مع الشعب الإيراني الذي يدافع عن مصالحه".

وفي إشارة إلى مسار العلاقات الثنائية، أشار الرئيس الروسي إلى أن: "العلاقات الروسية الإيرانية تشهد تطوراً مستمراً في جميع المجالات. وعلى الرغم من الظروف العسكرية والسياسية، حافظت روسيا وإيران على وتيرة النمو التي شهدتها العام الماضي في العلاقات التجارية والاقتصادية".

وخلال هذا اللقاء، طلب فلاديمير بوتين أيضاً من الرئيسالايراني أن ينقل تحياته واحترامه إلى قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد مجتبى خامنئي.