هيئة الأركان العامة: القوات المسلحة الايرانية ستوجه ضربات ساحقة ردا على العدوان الأمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية وقيادة مقر خاتم الأنبياء اعلنوا في بيان: ردًا على العدوان الجوي الذي شنّه الجيش الأمريكي على مواقع في سيستان وبلوشستان وهرمزجان، ستوجّه القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ضربات قاصمة للعدو الأمريكي الشرير.

واضاف البيان: كلما أصرّ الجيش الأمريكي الإرهابي على شروره في المنطقة، زادت خسائره.

واكد البيان: لقد أعلنّا مرارًا وتكرارًا، وعزمنا على عدم المساس بحقوق الشعب الإيراني البطل تحت أي ظرف من الظروف، وسنُكبّد العدو الأمريكي خسائر فادحة.