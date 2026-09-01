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٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٩:٢٧ م

هيئة الأركان العامة: القوات المسلحة الايرانية ستوجه ضربات ساحقة ردا على العدوان الأمريكي

هيئة الأركان العامة: القوات المسلحة الايرانية ستوجه ضربات ساحقة ردا على العدوان الأمريكي

أكدت هيئة الركان العامة الايرانية وقيادة مقر خاتم الأنبياء، ان القوات المسلحة الايرانية ستوجه ضربات ساحقة للعدو ردا على العدوان الأمريكي، مشددا على ان الجيش الامريكي الايراني ستزداد خسائره كلما اصر على شروره في المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية وقيادة مقر خاتم الأنبياء اعلنوا في بيان: ردًا على العدوان الجوي الذي شنّه الجيش الأمريكي على مواقع في سيستان وبلوشستان وهرمزجان، ستوجّه القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ضربات قاصمة للعدو الأمريكي الشرير.

واضاف البيان: كلما أصرّ الجيش الأمريكي الإرهابي على شروره في المنطقة، زادت خسائره.

واكد البيان: لقد أعلنّا مرارًا وتكرارًا، وعزمنا على عدم المساس بحقوق الشعب الإيراني البطل تحت أي ظرف من الظروف، وسنُكبّد العدو الأمريكي خسائر فادحة.

رمز الخبر 1973481

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