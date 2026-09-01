بزشكيان: اجرينا مشاورات بناءة حول التعاون الأقليمي على هامش قمة شنغهاي

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس بزشكيان يوم الثلاثاء ، في ختام قمة منظمة شنغهاي: "عقدنا اجتماعات مثمرة للغاية أمس واليوم، بما في ذلك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وفي جلسات هذه القمة، التي حضرها رؤساء الدول، ألقينا كلمة، وعبّرنا عن مواقفنا، وتناولنا المشاكل التي برزت في المنطقة، فضلاً عن مسؤوليات منظمة شنغهاي وأعضائها".

وأضاف: "في البيان الذي تم إعتماده، أكد جميع أعضاء منظمة شنغهاي، دون استثناء، أن العدوان على إيران غير مقبول؛ وأدانوا المعتدي، وشددوا على ضرورة احترام السلامة الإقليمية للدول. كما أعرب الأعضاء في هذا البيان عن تعازيهم في استشهاد قائدنا العزيز ، وتضامنهم مع الشعب الإيراني، وشددوا على ضرورة السعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وتابع: "لقد تمكّنا من إجراء محادثات مباشرة مع 6 رؤساء دول في هذه القمة، هم رؤساء الهند (رئيس الوزراء) وروسيا (حيث عقدنا اجتماعًا مثمرًا للغاية مع الرئيس بوتين) وأذربيجان وقيرغيزستان وطاجيكستان وباكستان. كما أجرينا محادثات مع مسؤولي عدد من الدول الأخرى على هامش القمة".

وأكد بزشكيان: "كانت جميع هذه المحادثات بنّاءة للغاية، سواء من حيث إدانة العدوان الأمريكي على إيران وتقديم التعازي في استشهاد أحبائنا في إيران، أو من حيث القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ينبغي أن نناقشها فيما بيننا".

وأكد الرئيس بزشكيان أن اجتماعات منظمة شنغهاي كانت فعالة للغاية، قائلاً: "لقد وعد الجميع بمساعدة إيران على حل المشاكل القائمة، وسنساعدهم نحن أيضاً على إرساء السلام والأمن في المنطقة من خلال العمل معاً".

وقال: "لقد كانت هذه القمة مثمرة للغاية، وآمل أن تستمر نتائجها الإيجابية في التأثير على شعبنا العزيز".