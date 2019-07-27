بن علوي يشدد على ضرورة إنهاء استخدام الادوات الحربية لرفع الخلافات السياسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الدولة العماني للشؤون الدولية، أكد خلال لقائه امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "علي شمخاني"، يوم السبت، ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة للحيلولة دون زيادة التوتر في المنطقة وتجنب الاجراءات التي توسع من نطاق انعدام الاستقرار والامن، ومشددا على ضرورة إنهاء استخدام الادوات الحربية لرفع الخلافات السياسية.

وأضاف يوسف بن علوي: ان على جميع الدول ان تراعي قواعد السلامة وخاصة في منطقة مضيق هرمز، وان تتجنب التصرفات التي تؤدي الى خلق الازمة وانتشارها، او تحمّل تجارتها والآخرين تكاليف لا داعي لها.

وبحث الجانبان خلال اللقاء كذلك، بشأن التطورات الاقليمية وكذلك تطوير التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وكان وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية، قد التقى قبل ذلك مع وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، محمد جواد ظريف واجرى معه محادثات بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك./انتهى/