زعيم تحالف الفتح هادي العامري يهاجم البحرين على خلفية إعدام 3 أشخاص بتهمة الإرهاب

وقال العامري في بيان : "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ استشهاد البطلين العزيزين علي العرب واحمد الملالي اللذين نفذ فيهما حكم الإعدام على يد النظام الإرهابي المتسلط على رقاب شعبنا العزيز والصابر المحتسب في البحرين".

وأضاف أن "هذه الأساليب الإجرامية بحق شباب البحرين لن تزيدهم إلّا إصراراً وثباتاً على المبادئ والقيم الإسلامية التي تعلموها من مدرسة الحسين عليه السلام".

وتابع أن "ذلك هو بداية الحياة الأبدية لهذين الشابين العزيزين، والبداية الحتمية لنهاية نظام آل خليفة العملاء المجرمين".

وأشار إلى أن "نهاية هذا النظام ستكون كنهاية كل الطواغيت أمثال صدام والقذافي وغيرهم من خونة الأمة وعملاء الأجانب".

وأمس السبت، قالت السلطات البحرينية، إنها نفذت حكماً بالإعدام "رمياً بالرصاص"، بحق ثلاثة أدينوا في قضيتين، إحداهما مرتبطة باتهامات متعلقة بـ"الإرهاب"، والثانية بقتل إمام مسجد.