سياسة "الإرهاب" و"التجسس" لآل خليفة" تحت المجهر

وافادت "وكالة مهر للانباء" ان قناة الجزيرة اقدمت على تقديم معلومات هامة تفضح ارتباط نظام البحرين بتنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية الاخرى.

وقالت الوثائق والمستندات التي عرضتها قناة الجزيرة في أحد حلقات برنامج "ما خفي أعظم"ان، اقدم جهاز المخابرات البحريني في عام 2003على التعاون مع القاعدة من أجل قتل بعض المعارضين في البلاد، وكان ذلك التعاون بمباركة "حمد بن عيسى "رئيس البحرين.

وقالت الوثائق أن النظام البحريني لديه قائمة تضم أسماء معارضين سياسيين للنظام وتنوي تصفيتهم وعلى رأسهم "عبد الوهاب حسين"

والملفت في ما ذكر في تلك الحلقة هو ان نظام البحرين طلب من النظام السعودي الإفراج عن "محمد صالح" العضو البارز في تنظيم القاعدة وذلك من أجل تسليمه عمليات الإغتيالات.

وفضحت الوثائق ضلوع نظام البحرين في دعم وحماية تنظيم "انصار الفرقان" من أجل قيامه باعمال إرهابية وجاسوسية في إيران، الذي قُتل قائده"هشام البلوشي"على يد السلطات الإيرانية عام 2015، حيث قال "هشام البلوشي" في فقرة من فقرات الحلقة أنالمخابرات البحرينية جندته عام 2006 للقيام بمهمات تجسس وتنفيذ عمليات إرهابية داخل إيران.

وإلى الآن لم ينبس النظام البحريني ببنت شفة فيما يخص المذكور في الرنامج ولكن من المعروف عن النظام البحريني عدائه لإيران.

وقد كشفت التحقيقات الوجه الحقيقي للنظام البحريني الذي ما انفك يعتقل المعارضين ويتهمهم بالإرهاب، فقد جاء الوقت الذي كشف النقاب عن حقيقته وعن سياسة الإغتيالات التي يتبعها، وتواطئه مع الإرهابيين.

وقد فسّرت تلك الحلقة لماذا لم تعطي البحرين الإذن "للمفوض السامي لحقوق البشر" بأن يزور البحرين ويطلع على الوضع الإنساني هناك، فعلى طول 8 سنوات وفي مناسبات مختلفة حاول المندوبون عن حقوق البشر أن يطلعو على الوضع الإنساني في البحرين، إلى أن النظام البحريني لم يفسح لهم المجال بذلك.

وأما عن طلب نظام البحرين بإطلاق سراح "محمد صالح"الذي ذكرناه انفاً فهو بمثابة وصمة عارتلحق بالنظام البحريني، ذلك النظام الذي ما فتئ يصدر شعارات تدعي للصلح والمصالحة إلى أنهم أثبتو العكس فهم يعتقلون من يسعى للصلح ويطالب بالعدل والمساواة،وإنهم يدعون لأطلاق سراح المجرمين الملطخة أيدهم بالدماء.

وكل هذا يثبت ضلوع "البحرين" وشريكتها "السعودية" بإشعال الفتن ومساهمتهم بزعزعة الأمن والصلح في المنطقة.

وقد أثبتت التحقيقات للعامة بطلان إدعائات نظام البحرين المعادية لإيران والتي تملأها الضغينة والكذب باتهامها زعزعة الامن في المنطقة، وأثبتت أن من يزعزع الأمن هو النظام البحريني ومن مشى ممشاه في المنطقة.

والآن وبعد سنوات عديدة من تبعية النظام "البحريني" للنظام "السعودي" فحان الوقت لكي يجيبو العالم أجمع عن سبب اعمالهم الإجرامية بحق المعارضين من أهل البحرين انفسهم وبحق إيران. /انتهى/