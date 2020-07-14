  1. السياسة
١٤‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١٠:٥٥ ص

امير عبداللهيان:

على آل خليفة تعزيز علاقاتهم مع شعبهم بدلا عن الكيان الصهيوني

على آل خليفة تعزيز علاقاتهم مع شعبهم بدلا عن الكيان الصهيوني

دعا مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية النظام البحريني الى تعزيز علاقاته مع الشعب بدلا من اسرائيل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية "حسين امير عبداللهيان" غرّد على موقع "تويتر" على خلفية اصدار حكم بالاعدام لمعترضين لآل خليفة في البحرين، وكتب:"اصدار حكمٍ بالاعدام لشابين بحرينيين "في ضل ازمة فيروس كورونا" ما هو الا دلالة على الصدع الموجود بين نظام آل خليفة والشعب البحريني، وعلى عدم وجود القيم الانسانية"، أضاف: ندين بشدة مايحصل في البحرين من تعذيب وإعدام وانتهاك ممنهج لحقوق الانسان.

وتابع: بدلاً من توطيد العلاقات مع المحتل الصهيوني، يجب عليكم تعزيز علاقاتكم مع شعبكم.

/انتهى/

رمز الخبر 1905761

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