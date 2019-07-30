سورية تؤكد موقفها الداعم للشعب "الفلسطيني" في مواجهة "الكيان الصهيوني"

وافادت "وكالة مهر للأنباء"نقلاً عن "النشرة"أن، صرح معاون وزير الخارجية السوري"فيصل المقداد"، في لقاء جمعه بمسؤولين فلسطينيين في سوريا بان بلاده تدعم الحق المشروع للشعب الفلسطيني في مواجهة "الكيان الصهيوني".

واضاف، ان دعم بعض الحكومات العربية لصفقة القرن أمرٌ مَشين ومُخجل ولا يجب أن يحصل.

وتابع "المقداد"، إن الكيان الصهيوني هو من يقف خلف الإعتداءات على سوريا وفلسطيني والعالم العربي بدعم من امريكا وبعض الدول الاوروبية وأعوانهم في المنطقة.

وأدان المقداد العدو الصهيوني لظلمة بحق اللاجئين الفلسطينيين والحيلولة دون عودتهم إلى ديارهم. /انتهى/